27.05 / 27.39 29.07 / 29.64
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева

22:01 22 апреля 2020 279
Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Коронавирус диагностировали у митрополита Тернопольского и Кременецкого Московского патриархата Сергия. В настоящее время он госпитализирован в Александровскую больницу Киева.

О госпитализации 69-летнего митрополита (в миру — Борис Гесницкий) на заседании Тернопольского оперативного штаба сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев.

Митрополит Сергий

По его информации, болезнь также подтвердили у четырех священников и дьякона из Почаева.

Отметим, что по данным Официального сайта Московского патриархата, Сергий является также членом Церковного суда УПЦ.

Напомним, 22 апреля стало известно о смерти от коронавируса монахини Головчинецкого монастыря в Хмельницкой области. А в Киеве скончались двое монахов Киево-Печерской Лавры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Супермаркет

Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через корзинку в супермаркете

Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева

Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева

Взятие теста на коронавирус в США

Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)

Умершие от коронавируса братья

На Буковине от коронавируса умерли братья, еще два члена семьи в реанимации: подробности жуткой истории

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер