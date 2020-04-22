Украина

Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева

Коронавирус диагностировали у митрополита Тернопольского и Кременецкого Московского патриархата Сергия. В настоящее время он госпитализирован в Александровскую больницу Киева.

О госпитализации 69-летнего митрополита (в миру — Борис Гесницкий) на заседании Тернопольского оперативного штаба сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев.

Митрополит Сергий

По его информации, болезнь также подтвердили у четырех священников и дьякона из Почаева.

Отметим, что по данным Официального сайта Московского патриархата, Сергий является также членом Церковного суда УПЦ.

Напомним, 22 апреля стало известно о смерти от коронавируса монахини Головчинецкого монастыря в Хмельницкой области. А в Киеве скончались двое монахов Киево-Печерской Лавры.

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