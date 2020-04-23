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Еле держался на ногах: в Харькове задержали пьяного священника за рулем (фото)
В Харькове нетрезвый священнослужитель пытался сбежать от патрульных полицейских. По свидетельству очевидцев, на момент задержания (это произошло на окружном мосту в направлении Золочева) он едва держался на ногах.
В сети выяснили, что еще совсем недавно всем районом священнику собирали деньги на лечение цирроза печени.
«Видимо, решил обмыть лечение», — допустили авторы поста в Facebook.
В сети батюшку опознали как протоиерея УПЦ, предстоятеля храма в Золочеве, который недавно посещал предстоятель УПЦ Онуфрий.
В комментариях пользователи удивились, как такие люди могут нести свет веры.
«Из них 2% по настоящему верующие, а остальные — пустота», — поделился мнением Роман Клевацкий, а Ольга Золотухина предположила, что батюшка просто проводил дезинфекцию организма после Пасхи.
Напомним, у предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который ранее активно зазывал украинцев на пасхальные богослужения в храмы, подтвердили заражение COVID-19.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».