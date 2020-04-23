Происшествия

Еле держался на ногах: в Харькове задержали пьяного священника за рулем (фото)

В Харькове нетрезвый священнослужитель пытался сбежать от патрульных полицейских. По свидетельству очевидцев, на момент задержания (это произошло на окружном мосту в направлении Золочева) он едва держался на ногах.

В салоне авто священника нашли пустую бутылку водки

В сети выяснили, что еще совсем недавно всем районом священнику собирали деньги на лечение цирроза печени.

«Видимо, решил обмыть лечение», — допустили авторы поста в Facebook.

В сети батюшку опознали как протоиерея УПЦ, предстоятеля храма в Золочеве, который недавно посещал предстоятель УПЦ Онуфрий.

В комментариях пользователи удивились, как такие люди могут нести свет веры.

«Из них 2% по настоящему верующие, а остальные — пустота», — поделился мнением Роман Клевацкий, а Ольга Золотухина предположила, что батюшка просто проводил дезинфекцию организма после Пасхи.

Напомним, у предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который ранее активно зазывал украинцев на пасхальные богослужения в храмы, подтвердили заражение COVID-19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter