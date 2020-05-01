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Происшествия

Сильный ливень затопил Сумы: в сети показали видео последствий непогоды

19:23 1 мая 2020 284
Сильный ливень затопил Сумы: в сети показали фото и видео последствий непогоды
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Сильный ливень накрыл Сумы 1 мая. В результате непогоды улицы города стали напоминать реки. Напоминаем, ливень принес циклон, который накрыл территорию Украины в первый день мая.

Горожане объяснили это неисправными ливнестоками.

В сети появились фото и видео, сделанные сразу на нескольких улицах — Прокофьева, СКД и на проспекте Лушпы.

Напомним, в конце апреля сильный ураган пронесся в Закарпатье, а Киев накрыла пылевая буря.

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