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Сильный ливень затопил Сумы: в сети показали видео последствий непогоды
Сильный ливень накрыл Сумы 1 мая. В результате непогоды улицы города стали напоминать реки. Напоминаем, ливень принес циклон, который накрыл территорию Украины в первый день мая.
Горожане объяснили это неисправными ливнестоками.
В сети появились фото и видео, сделанные сразу на нескольких улицах — Прокофьева, СКД и на проспекте Лушпы.
Напомним, в конце апреля сильный ураган пронесся в Закарпатье, а Киев накрыла пылевая буря.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…