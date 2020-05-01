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Май принес дожди и грозы: синоптики предупредили о сюрпризах погоды
Начало мая в Украине будет дождливым из-за циклона. Возможны грозы, вместе с ливнями придет небольшое снижение температуры, но потом снова ожидается потепление.
1 мая дожди вероятны в западных областях, в некоторых районах на юге. На Левобережье будет жарко, в восточных регионах воздух прогреется до +25.
2 мая дожди с грозами распространятся на большую часть территории страны. Вместе с ними придет небольшое похолодание, а со следующей недели вернется тепло.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что 5 мая на термометрах можно будет увидеть практически летние показатели. Жаркая погода продержится до 10 мая. Об этом в статье «Дожди с грозами и летнее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».
Прогноз на лето от народных синоптиков обещает, что июнь будет дождливым, с градом и шквалами, июль — очень жарким, а август — умеренно теплым.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!