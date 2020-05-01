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Украинский футболист Кравец стал отцом (фото)
В семье защитника испанского «Луго» и кандидата в сборную Украины Василия Кравца произошло пополнение. Супруга 22-летнего футболиста Ярина родила девочку, имя которой счастливые родители пока не раскрывают.
«Хочу поблагодарить Бога, что в это нелегкое для нашего мира время он подарил нам с Яринкой здоровую и красивую девочку!!! Это лучший день в моей жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей доце!!! Теперь я папа, и я благодарю Ярину за это!!! Любимая, я тебя люблю, эта ночь была нелегкой, но ты все вытерпела и подарила нам красивую и здоровую девочку!» — написал новоиспеченный отец на своей странице в Instagram, прикрепив фото с дочерью на руках.
Добавим, что Кравец, являющийся воспитанником львовских «Карпат», с января 2017 года выступает в Испании. Нынешний сезон начал в «Леганесе», но не провел ни одного матча в примере (высшем дивизионе страны), а в январе перешел на правах аренды в клуб сегунды (второго дивизиона) «Луго» и успел сыграть в шести матчах. На время карантина, из-за которого в стране с 10 марта не проводятся спортивные мероприятия, футболист вместе с супругой решил остаться в Испании, где и появился на свет первый ребенок в семье.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье звездного футболиста «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума родился четвертый ребенок.
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