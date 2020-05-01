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Спорт

Звездный футболист «Ливерпуля» четвертый раз стал отцом (фото)

10:25 1 мая 2020 36
Жоржиньо Вейналдум
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум сообщил в социальной сети, что стал отцом. Супруга футболиста Вирджиния Брааф родила сына, которого счастливые родители назвали Джулиан Эмилио.

Жоржиньо с супругой Вирджинией Брааф

«Счастлив сообщить о рождении нашего сына Джулиана Эмилио Вейналдума!» — написал футболист на своей странице в Twitter. Добавим, что малыш появился на свет еще 28 апреля, но радостной новостью Жоржиньо поделился лишь спустя несколько дней.

Отметим, что в семье голландца уже подрастают трое детей — дочери Ки-Йеанн и Айзия-Маэ, а также сын Джасиан Эмиль.

Дочери Вейналдума - Ки-Йеанн и Айзия-Маэ

Добавим, что Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе «красных» голландец выиграл три трофея в 2019-м — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне провел за «мерсисайдцев» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у боксера Александра Поветкина родился сын.

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