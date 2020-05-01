Спорт

Звездный футболист «Ливерпуля» четвертый раз стал отцом (фото)

Полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум сообщил в социальной сети, что стал отцом. Супруга футболиста Вирджиния Брааф родила сына, которого счастливые родители назвали Джулиан Эмилио.

Жоржиньо с супругой Вирджинией Брааф

«Счастлив сообщить о рождении нашего сына Джулиана Эмилио Вейналдума!» — написал футболист на своей странице в Twitter. Добавим, что малыш появился на свет еще 28 апреля, но радостной новостью Жоржиньо поделился лишь спустя несколько дней.

Im so happy to announce that our baby boy was born on 28−04−2020! Julián Emilio Wijnaldumpic.twitter.com/eTmMrz5Lo2 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 30, 2020

Отметим, что в семье голландца уже подрастают трое детей — дочери Ки-Йеанн и Айзия-Маэ, а также сын Джасиан Эмиль.

Дочери Вейналдума - Ки-Йеанн и Айзия-Маэ

Добавим, что Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе «красных» голландец выиграл три трофея в 2019-м — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне провел за «мерсисайдцев» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил пять мячей.

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