Происшествия

Скандал вокруг сорванного флага в Запорожье получил продолжение

Следователи Александровского районного отделения полиции в Запорожье отреагировали на инцидент с государственным флагом, который произошел 30 апреля, открыв уголовное производство по части 1 статьи 338 («Надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителями оказались двое 19-летних юношей и 13-летняя девочка. С ней работает ювенальная превенция, а вот ее старших «подельников» доставили в отделение полиции.

Досудебное расследование продолжается. Пока что причины своего поступка «герои» скандала не объясняют.

Напомним, активисты, которые нашли устроивших акт надругательства над государственных флагом раньше полиции, заставили их публично попросить прощения. На видео запечатлено, как после принесенных извинений девушка, которая участвовала в происшествии с флагом, облила себя зеленкой.

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