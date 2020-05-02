Мир

Темнокожие под большей угрозой: стало известно, у кого высок риск умереть от COVID-19

Стремительное распространение коронавируса в Великобритании стало причиной для проведения исследования о том, представители каких этнических групп и слоев населения королевства находятся в зоне наибольшего риска.

Об этом пишет BBC со ссылкой на результаты исследования учреждения Institute for Fiscal studies.

Оказалось, что процент смертельных случаев в результате коронавирусной инфекции зависит от этнической принадлежности больных. Самая высокая летальность, как выяснили исследователи, зафиксирована среди чернокожих выходцев из Карибского региона.

«Больше всего летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регистрируется среди чернокожих людей, которые являются выходцами из стран Карибского бассейна. Среди этой группы британского населения в три раза выше уровень смертности, чем среди белых британцев», — отмечается в отчете.

При этом среди других групп темнокожего населения летальность от COVID-19 тоже выше, чем среди белокожих граждан, но несколько ниже, чем среди выходцев из стран Карибского региона. Уже не в три, а в два раза.

По мнению ученых, это связано с целым комплексом социальных и экономических факторов, а больше всего — с уровнем здоровья людей. Влияют на показания смертности также плотность населения и его географическое распределение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом исследовании — его проводили в Германии. В итоге эксперты этой страны издали рекомендации о том, что ходить в магазин и совершать покупки в одноразовых перчатках не нужно — это не только малоэффективно, но также опасно.

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