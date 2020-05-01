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"Клоака на руках": немецкие медики рассказали, почему не стоит ходить в магазин в перчатках

Пока в Украине решают вопросы о том, как правильно носить маску и перчатки, в Германии это, похоже, вопросы давно решенные.

Немецкие эксперты убеждены, что ходить в магазин и совершать покупки в одноразовых перчатках не нужно — это не только малоэффективно, но также опасно, пишет издание echo24.de.

В их числе врач общей практики, доктор медицины Марк Ханефельд (Германия). По его словам, используемые людьми в магазинах перчатки пористые, то есть, слегка перфорированные и проницаемые. При использовании данные качества лишь усиливаются. Это означает, что на руки через поры способны проникать патогены.

«Бактерии с удовольствием размножаются под слоем перчаток в теплой влажной среде. Если не дезинфицировать руки, на них при ношении перчаток образуется настоящая клоака», — утверждает эксперт.

По его мнению, ношение перчаток в магазинах лишь способствует размножению опасных микроорганизмов, которые выживают на их материале гораздо успешнее, чем на коже периодически моющихся рук. Трогая руками в перчатках разные предметы и упаковки, люди обеспечивают более масштабный перенос патогенов, чем если бы делали это предварительно обработанными антисептиком или вымытыми руками, подчеркивает доктор Ханефельд.

Данное мнение разделяет профессор Янне Верешильд из правления Немецкого общества инфекционных заболеваний (DGI).

«Одноразовые перчатки из латекса или нитрильного каучука плохо защищают владельца от заражения коронавирусом SARS-CoV2. Такая перчатка не на 100% герметична, а также поглощает все, к чему вы прикасаетесь. Это вряд ли дает преимущество в плане защиты», — пояснил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американские медики уверены в том, что для того, чтобы медицинские перчатки были настоящей защитой, их регулярно следует менять или чистить. Перчатки обязательно нужны в том случае, когда осуществляется уход за человеком с таким заболеванием, как COVID- 19, а также при контакте с кровью, стулом или другими выделениями организма. Также перчатки желательно надевать при обработке потенциально опасных поверхностей, таких как столы, сантехника, телефоны, клавиатура.

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