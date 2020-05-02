- 01:32 Трагедия в Турции: девушка Олеся сорвалась со скалы, отмечая окончание карантина
- 00:55 Ким жив: лидер Северной Кореи появился на публике впервые за 20 дней
- 00:35 Темнокожие под большей угрозой: стало известно, у кого высок риск умереть от COVID-19
- 00:05 Советником мэра Черкасс оказался Саакашвили
- 01.05 23:17 "Итальянский сценарий": в Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Украине
- 01.05 23:03 Слезы и признания в любви: подробности самого эмоционального выпуска «Холостяка-10»
- 01.05 22:48 Падение самолета под Днепром попало на видео
- 01.05 22:30 Скандал вокруг сорванного флага в Запорожье получил продолжение
- 01.05 22:05 Украинке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки, все-таки удалось вернуться домой
- 01.05 22:02 Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая
- 01.05 21:34 Крушение самолета под Днепром: появилась информация о жертвах
- 01.05 21:15 "Сердце останавливается": освобожденный из плена украинец рассказал о пытках
Трагедия в Турции: девушка Олеся сорвалась со скалы, отмечая окончание карантина
Несмотря на то, что большинство жителей нашей страны готовы соблюдать карантин неограниченно долго, многие из них наверняка обрадуются отмене строгих ограничений.
Точно такой же была и реакция 31-летней Олеси Суспициной, которая решила отметить окончание карантина по коронавирусу в Турции.
Она решила сделать фотосессию у обрыва, однако нечаянно сорвалась и погибла, пишет Mirror.
Издание отмечает, что Олеся была уроженкой Казахстана, а последние пять лет работала гидом в Анталье. После того, как местные власти распорядились о снятии некоторых ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, Олеся решила отправиться на водопад, чтобы провести фотосессию в живописном месте.
Однако во время фотографирования девушка сорвалась с высоты более 35 метров на глазах у своей подруги.
Издание уточняет, что Олеся перелезла через защитное ограждение ради эффектных снимков. При позировании она поскользнулась на траве и полетела вниз с обрыва. Позже спасатели обнаружили тело девушки в воде. Местные правоохранители признали происшествие несчастным случаем. Олесю похоронят на родине, в Костанае.
В Турции выявили 120 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. 3 174 человека умерли, 48 886 выздоровели.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера пятницы, 1 мая, во всем мире выявлено 3 миллиона 370 тысяч 953 случая заражения коронавирусом. Скончались 238 тысяч 7 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 70 тысяч 775 пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.