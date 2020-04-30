- 21:47 В Киеве на 1 мая перекроют одну из оживленных площадей
- 21:33 Хроники коронавируса: главные события в мире 30 апреля (обновляется)
- 21:32 Украинцам понравилось сидеть на карантине, хотят еще: неожиданные данные опроса
- 21:31 В Одессе поймали банду, отобравшую у местного коллекционера ценности на 5,5 миллиона гривен
- 21:30 Сплетни и разрыв отношений: любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака
- 21:28 21-летний футболист погиб, запуская воздушного змея
- 20:37 Умерла экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая почти два года провела в коме
- 20:33 Суд определил меру пресечения для женщины, подозреваемой в обезглавливании ребенка
- 20:30 Когда голодать и лакомиться пирожными: лунная диета на май 2020 года
- 20:27 Наступает Вальпургиева ночь: что это такое и что нельзя делать в этот праздник
- 20:18 В Ровно нашли виновных во вспышке коронавируса в областной больнице
- 20:03 Одессит, болевший коронавирусом семь недель, получил неожиданный результат ПЦР-теста
Украинцам понравилось сидеть на карантине, хотят еще: неожиданные данные опроса
59% украинцев готовы соблюдать карантин неограниченно долго — сколько потребуется. Такие неожиданные результаты опроса были получены Киевским международным институтом социологии. Исследование проводилось уже после того, как стало известно о продлении карантина с 24 апреля до 11 мая.
Самой законопослушной оказалась группа в возрасте 60−70 лет и старше. Там соблюдать карантин без оглядки на даты готовы 73%. Для сравнения, среди молодежи и лиц среднего возраста тех, кто готов соблюдать карантин бессрочно, нашлось только 53%.
При этом 14% респондентов признались социологам, что им не важна дата окончания карантина: они его и так не соблюдают. 13% вынуждены работать, 3% считают введенные меры чрезмерными. Лица среднего возраста чаще ссылаются на потребность кормить себя и семью, лица с начальным образованием чаще оправдываются идейными соображениями.
Исследование проводилось с 22 по 25 апреля, опрос выполнялся по телефону по случайной выборке. Проведено 2024 интервью. Погрешность не превышает 2,2%.
Напомним, в ряде регионов было решено ослабить карантин досрочно. В Днепре откроются рестораны, в Луцке возобновятся продуктовые ярмарки, в Киевской области откроют рынки, в Черкассах заработают салоны красоты.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.