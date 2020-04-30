Украинцам понравилось сидеть на карантине, хотят еще: неожиданные данные опроса

Украина

59% украинцев готовы соблюдать карантин неограниченно долго — сколько потребуется. Такие неожиданные результаты опроса были получены Киевским международным институтом социологии. Исследование проводилось уже после того, как стало известно о продлении карантина с 24 апреля до 11 мая.

Самой законопослушной оказалась группа в возрасте 60−70 лет и старше. Там соблюдать карантин без оглядки на даты готовы 73%. Для сравнения, среди молодежи и лиц среднего возраста тех, кто готов соблюдать карантин бессрочно, нашлось только 53%.

При этом 14% респондентов признались социологам, что им не важна дата окончания карантина: они его и так не соблюдают. 13% вынуждены работать, 3% считают введенные меры чрезмерными. Лица среднего возраста чаще ссылаются на потребность кормить себя и семью, лица с начальным образованием чаще оправдываются идейными соображениями.



Исследование проводилось с 22 по 25 апреля, опрос выполнялся по телефону по случайной выборке. Проведено 2024 интервью. Погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, в ряде регионов было решено ослабить карантин досрочно. В Днепре откроются рестораны, в Луцке возобновятся продуктовые ярмарки, в Киевской области откроют рынки, в Черкассах заработают салоны красоты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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