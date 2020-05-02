26.88 / 27.21 29.06 / 29.56
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ООН соберет почти 70 млн долларов помощи для борьбы с коронавирусом в Украине: что об этом известно

1:55 2 мая 2020 16
Украина
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с развитием пандемии коронавируса в Украине официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал мировое сообщество собрать для борьбы с коронаинфекцией 69 миллионов долларов помощи.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, говорится в сообщении на сайте организации.

«План по борьбе с коронавирусом в Украине рассчитан на $ 69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года», — заявил Дюжаррик.

По его словам, ООН и гуманитарные партнёры организации доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый российской агрессией Донбасс.

Представитель организации также призвал предоставить свободный доступ в зоны конфликта для гуманитарных конвоев, который на данный момент остаётся ограниченным.

Как известно, совет директоров Всемирного банка в ночь на 1 мая принял решение о выделении 150 млн долларов в рамках программы «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Она направлена на помощь людям с низким уровнем дохода, в том числе и на фоне экономического спада из-за эпидемии коронавируса.

По словам исполняющего обязанности директора Всемирного банка по вопросам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Крамера, выделенные средства должны помочь, среди прочего, малообеспеченным семьям и пенсионерам с оплатой коммунальных услуг, лекарств и тому подобным.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта. 17 марта в стране был введен карантин, предписывающий закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 1 мая, в Украине подтверждены 10 861 случаев COVID-19. Зафиксированы 272 случай с летальным исходом и 1413 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 111 859 тестов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Британии

Темнокожие под большей угрозой: стало известно, у кого высок риск умереть от COVID-19

Бондаренко и Саакашвили

Советником мэра Черкасс оказался Саакашвили

Если у вас по ночам «крутит» ноги, возможно, в организме не хватает железа

Холостяк Макс Михайлюк

«Такой наглости себе еще никто не позволял!»: шокирующие подробности съемок «Холостяка-10» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер