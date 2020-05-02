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ООН соберет почти 70 млн долларов помощи для борьбы с коронавирусом в Украине: что об этом известно
В связи с развитием пандемии коронавируса в Украине официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал мировое сообщество собрать для борьбы с коронаинфекцией 69 миллионов долларов помощи.
Об этом он заявил на брифинге в пятницу, говорится в сообщении на сайте организации.
«План по борьбе с коронавирусом в Украине рассчитан на $ 69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года», — заявил Дюжаррик.
По его словам, ООН и гуманитарные партнёры организации доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый российской агрессией Донбасс.
Представитель организации также призвал предоставить свободный доступ в зоны конфликта для гуманитарных конвоев, который на данный момент остаётся ограниченным.
Как известно, совет директоров Всемирного банка в ночь на 1 мая принял решение о выделении 150 млн долларов в рамках программы «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Она направлена на помощь людям с низким уровнем дохода, в том числе и на фоне экономического спада из-за эпидемии коронавируса.
По словам исполняющего обязанности директора Всемирного банка по вопросам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Крамера, выделенные средства должны помочь, среди прочего, малообеспеченным семьям и пенсионерам с оплатой коммунальных услуг, лекарств и тому подобным.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта. 17 марта в стране был введен карантин, предписывающий закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 1 мая, в Украине подтверждены 10 861 случаев COVID-19. Зафиксированы 272 случай с летальным исходом и 1413 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 111 859 тестов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!