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В Украине хотят ввести адаптивный карантин: что об этом известно
После 11 мая в Украине планируется ввести так называемый адаптивный карантин — на время борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусной болезни.
Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины.
«Мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план — согласны с предложением о том, что надо запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он также отметил, что даже после открытия всех учреждений украинцы должны соблюдать меры предосторожности: использовать маски и дезинфекторы, обеспечивать социальное дистанцирование
Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что рынки могут открыться уже 1 мая.
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