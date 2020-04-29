Украина

В Украине хотят ввести адаптивный карантин: что об этом известно

После 11 мая в Украине планируется ввести так называемый адаптивный карантин — на время борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусной болезни.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины.

«Мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план — согласны с предложением о том, что надо запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что даже после открытия всех учреждений украинцы должны соблюдать меры предосторожности: использовать маски и дезинфекторы, обеспечивать социальное дистанцирование и т. д.

Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что рынки могут открыться уже 1 мая.

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