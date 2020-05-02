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Мерзкий сосед: паук сплел паутину в ухе женщины и прожил там неделю (видео не для слабонервных)
Фактом соседства пауков с людьми в наши дни кого-то трудно удивить.
Но иногда происходят случаи, которые коренным образом меняют наше представление о способностях членистоногих.
Так, 22 апреля жительница города Мяньян в китайской провинции Сычуань обратилась в клинику традиционной китайской медицины, пожаловавшись на жгучую боль, зуд и звон в ушах.
Об этом пишет Daily Star.
Врач Лю Цзюнь осмотрел ушной канал женщины и обнаружил там комок паутины. Доктор рекомендовал отоскопию, и при обследовании в ухе китаянки был найден живой паук. Врач парализовал его ушными каплями и вытащил пинцетом.
Тревожные кадры, снятые во время процедуры, показывают, как паук появляется из-за паутины внутри уха женщины.
Видео широко распространилось в китайских соцсетях.
«К счастью, паук был маленьким и не повредил барабанную перепонку, иначе она могла бы потерять слух», — сказал Лю Цзюнь.
По словам специалиста, подобные случаи довольно редки, но не являются единичными. Ухо пациентки не пострадало, его почистили физраствором. Женщина рассказала, что, вероятно, паук попал к ней в ухо, когда она работала неделей раньше на винограднике.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что команда ученых Университета Мичигана засняла во время экспедиции в перуанские джунгли Амазонки жуткое видео: гигантский паук размером с тарелку поймал опоссума и сожрал его.
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