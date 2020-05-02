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В Москве медики оставили возле дома больного коронавирусом пенсионера

9:27 2 мая 2020 187
Скорая помощь в Москве
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Москве 75-летнего пациента с коронавирусом вернули домой, просто оставив его беспомощным у подъезда. Напомним, Москва сохраняет печальное первенство среди российских регионов по числу инфицированных.

Как сообщает Telegram-ресурс Baza, увидев дедушку, соседи пытались ему помочь, не зная, что он заразен. Поэтому теперь все они находятся в самоизляции.

Журналисты отмечают, что за последние несколько дней Евгений Печурин пережил столько приключений, сколько с ним не случалось за всю его жизнь.

В начале апреля его забрали в больницу с сердечным приступом, но вскоре вернули обратно домой, а клинику стали перепрофилировать под борьбу с COVID-19.

Однако спустя несколько дней сердечный приступ у пенсионера повторился. Так он оказался в 36-й ГКБ, снова не приспособленной под работу с больными «короной». Естественно, через несколько дней у старика подскочила температура, а тест подтвердил тот самый вирус. Заведующая отделением связалась с родственниками Печурина и потребовала забрать его домой на изоляцию. Через день его привезли по адресу, но в квартиру поднимать не стали.

Инфицированного старика с больным сердцем… высадили у подъезда, и вскоре соседи наткнулись на него — лежащего без сознания на лестнице.

Напомним, в России придумали новый ритуал борьбы с коронавирусом, он попал на видео.

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