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Политика

«Банальный пранк»: у Зеленского заявили, что Трофимов не переписывался с мэром Черкасс

11:37 2 мая 2020 67
Офис президента
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко с помощью смс-сообщений. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

«Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий — именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями», — говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксировано вспышки пандемии коронавируса.

«Меры по смягчению карантина уже утверждены, они будут действовать на всей территории Украины», — сказано в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, оказавшийся в центре всеукраинского скандала после решения горсовета отменить карантин, получил сообщение от якобы первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова с угрозами.

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