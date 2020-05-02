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Это угрозы? Мэр Черкасс показал переписку с якобы первым замом Ермака
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, оказавшийся в центре всеукраинского скандала после решения горсовета отменить карантин, получил сообщение от якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова.
Во всяком случае, именно так подписан аккаунт пользователя, приславшего мэру грозные сообщения.
«Следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты», — написал ему этот человек, назвав SMS последним предупреждением.
«Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите», — пообещал «Трофимов».
В свою очередь сам Бондаренко показательно демонстративно подчеркнул, что ничего не боится.
«Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете», — написал он в комментарии к опубликованному скрину переписки с якобы представителем Офиса президента.
Очевидно, говоря о клетчатом одеяле, мэру Черкасс пытались напомнить о судебном процессе по делу бывшего главы Государственной налоговой службы Романа Насирова. Впрочем, того в конце концов даже восстановили в должности.
Напомним, сам мэр Черкасс посоветовал полиции не терять время, а заняться ловлей реальных преступников. Так он отреагировал на сообщение об открытии в отношении него уголовного производства.
Так же стоит отметить, что президент Владимир Зеленский в видеообращении 1 мая пригрозил юридическими последствиями мэрам городов, которые будут преждевременно ослаблять карантин.
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