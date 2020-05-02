Любовь лечит: раненый боец ВСУ женился прямо в госпитале (фото)

Общество и люди

В субботу, 2 мая, на территории Национального военно-медицинского клинического центра состоялась выездная церемония бракосочетания бойца Вооруженных Сил Украины Игоря Пономарчука и его невесты Анны. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ.

10 апреля этого года, в Авдеевке будущий жених получил тяжелые ранения с повреждением печени, почки и кишечника. Учитывая характер ранений, его невозможно было везти на большое расстояние и требовалось срочное оперативное вмешательство. В районе проведения операции Объединенных сил в то время находился командующий Медицинских сил ВСУ генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, которой имеет большой опыт хирургической практики. В кратчайшие сроки на базе Авдеевской центральной городской больницы, парень получил высококвалифицированную хирургическую помощь.

- Пулевые ранения были очень сложными, Игорь находился в крайне тяжелом состоянии. Но операция прошла успешно. Затем мы его эвакуировали в Покровск, оттуда в Харьков, и после стабилизации состояния здоровья — в Киев. Сегодня Игорь чувствует себя хорошо и идет на поправку. Но впереди будет реабилитация, которая продлится несколько месяцев, — отметил Хоменко.

Игорь и Анна познакомились в 2015 году неподалеку от Водяного Донецкой области, где девушка жила со своей семьей, а парень выполнял боевые задачи по пресечению российской вооруженной агрессии. Вскоре он забрал ее вместе с 8 летним сыном к себе на Николаевщину. В 2018 году у них родилась дочь. Свадьбу они планировали уже несколько лет, и 11 апреля Игорь должен был уйти в отпуск и наконец осуществить их общую с Анной мечту. Но судьба распорядилась иначе — мужчина был тяжело ранен.

Как только он пришел в себя после операции и дозвонился возлюбленной, они решили, что поженятся как только Игорь сможет самостоятельно стоять на ногах.

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И действительно, любовь творит чудеса. Прошло всего три недели, а Игорь уже был готов повести свою невесту под венец. Увидев во время утреннего обхода своего спасителя генерала Игоря Хоменко, парень поблагодарил его и пригласил к себе на свадьбу.

Хотя впереди у Игоря еще медицинская реабилитация он полон оптимизма и с улыбкой говорит: «Если я, учитывая полученные 2 пули еще жив, значит, нужен еще на этом свете, а особенно своей семье! Поэтому искренне благодарю всех, кто принимал участие в моем спасении и помогает и поддерживает меня сейчас. Уверяю, что сделаю еще много полезного».

Это уже 11-я по счету брачная церемония на территории Национального военно-медицинского клинического центра с начала войны в Донбассе.

Как сообщали «ФАКТЫ», в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре состоялась свадьба 24-летнего военного Александра Беспалова из Николаева и его девушки Анны. Боец 11 дней провел в коме и придя в себя сразу же решил жениться.

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