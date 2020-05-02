Украина

Очереди на Куликово поле и нападение на блогера: как Одесса чтила память жертв трагедии 2 мая (фото)

Сегодня, 2 мая, шесть лет спустя после кровавых событий в центре Одессы, когда во время массовых беспорядков погибли 48 человек, их память почтили десятки людей. Сразу отметим, мемориальные мероприятия нынче были не столь массовыми как в прошлые годы: в городе, как и в стране в целом, действует карантинный режим и ограничении на проведение массовых мероприятий. Потому на Куликово поле, к Дому профсоюзов, ставшим своеобразным лобным местом, изначально пропускали исключительно по двое и в медицинских защитных масках.

Именно так сюда прошли многие горожане и некоторые гости солнечной майской Одессы. В их числе были нардепы.

Они возложили цветы к этому «лобному месту», рядом с которым на днях восстановлен высокий флагшток с государственным украинским флагом.

Ближе к обеду желающих пройти на Куликово поле становилось все больше.

Около 15:00 его попросту закрыли, объявив, что на территории проводят санобработку и попросили с пониманием отнестись к мерам, направленным на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Именно в это время на Куликово стремились попасть несколько десятков человек, которые пришли со множеством — по числу погибших — черных надувных шаров. На последних — надписи: Remember Odessa Stop Fascism. Они громко высказывали недовольство и возмущения «творящимся беспределом», и решили запустить шары в небо, а также выпустить белых голубей — прямо у оцепления и ограждений, установленных по периметру поля.

Вскоре после этого полиция стала пропускать родственников погибших уже не по двое, а массово. А затем — и всех желающих.

Представители патриотических организаций и неравнодушные горожане принесли цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые были убиты в ходе столкновений со сторонниками «русского мира». Представители «Правого сектора» заявили, что отказались от массовой акции, чтобы не нарушать правила карантина.

В канун нынешней годовщины трагедии прокуратура отчиталась о проделанной с января 2016 года работе в плане расследования и привлечения к ответственности виновных. Стало известно, что следствие ожидает результатов 34 дополнительных экспертиз по обстоятельствам смерти людей в Доме профсоюзов. Это может расширить круг подозреваемых.

Приговоры получили трое — Максим Мисевский, Василий Кондратенко и Олег Ткачук. Еще по шести продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске.

Ведомство сообщило о закрытии производства в отношении одного подозреваемого — Игоря Астахова, в виду его смерти.

Также оспаривается оправдательный приговор 19 участникам тех событий, а в суде слушается дело евромайдановца Сергея Ходияка, которого обвиняют, в частности, в убийстве активиста «антимайдана» Евгения Лосинского.

«В общем, следствие допросило около 1200 свидетелей, всего общались с 3 тысячами человек, провели более 250 экспертиз. Проводится расследование относительно возможной служебной халатности правоохранителей. В частности, Петра Луцюка, Дмитрия Фучеджи, Владимира Боделана, Руслана Великого», — отмечают в прокуратуре.

Иное мнение у членов общественной экспертной комиссии «Группа 2 мая» (об их расследованиях трагических событий «ФАКТЫ» неоднократно писали ранее). Там считают, что процесс до- и судебного расследования фактически провален. На судебные слушания не являются, как стороны-участники, так и представители обвинения.

«Только один судебный процесс продвигается — по делу экс-начальника главного управления МВД в Одесской области Луцюка. Остальные — топчутся на месте уже несколько лет», — констатирует координатор «Группы 2 мая» Татьяна Герасимова.

Что ж до суда над одесскими «антимайдановцами» — активными участниками тех самых майских событий, то Герасимова называет его «театром абсурда». Ведь еще в 2017 году Ильичевский городской суд (очередной, куда было перенаправлено дело) вынес им, всем 19-ти, оправдательный приговор.

Дабы хоть как-то «сохранить лицо» прокуратура подала апелляционную жалобу. Поскольку на то время двое обвиняемых находились в Николаевском СИЗО, дело было решено рассматривать одновременно в двух апелляционных судах — Одесском и Николаевском. А в августе минувшего года основные фигуранты — Сергей Долженков и Евгений Мефедов вышли на свободу.

«Причем Мефедов проходил по обмену пленными, он сразу же уехал в Россию и даже собирается участвовать в выборах в Госдуму. А суд в Николаеве как бы идет. Какой в нем смысл — непонятно», — констатирует Герасимова.

(В то же время в прокуратуре заявляют, что ни Мефедов, ни Долженков не освобождены от уголовной ответственности и суды по ним будут продолжаться — Авт.).

Она убеждена, что расследовать «дело 2 мая» уже вообще бессмысленно: многие доказательства и документы уничтожены еще в первые дни после трагедии, другие — позже.

«Если даже расследование будет завершено, представить доказательства в суд будет невозможно. Поэтому следует ставить вопрос о расследовании другого дела — в отношении тех милицейских чиновников, которые и позволили этому произойти. О зачистке мест преступления и уничтожении улик», — подчеркивает координатор «Группы 2 мая».

«Дело 2 мая» о массовой гибели в Одессе во время беспорядков в 2014 году до сих пор остается нераскрытым. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость после смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным», — сказала Богнер.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Кроме того, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 и пострадали более 250 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», в очереди на Куликово поле напали на стримера из-за того, что он вел трансляцию на украинском.

Фото автора, «Думская», Нацполиция

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