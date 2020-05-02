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Стало известно о гибели украинского военного из Иностранного легиона (фото)
В пятницу, 1 мая, в военном госпитале города Кламар под Парижем умер бригадир Иностранного легиона украинец Дмитрий Мартынюк. Он скончался от полученных ранений во время военной операции в Мали.
Издание rfi пишет, что 23 апреля грузовик-цистерна французских вооруженных сил подорвался в Мали на самодельной мине. Ранения получили водитель и командир экипажа. Оба раненых были эвакуированы во Францию. Второй военный, по заявлению Генштаба, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Дмитрию Мартынюку было 29 лет. Он уроженец города Волочиск Хмельницкой области. Поступил на службу в Первый мотострелковый полк Иностранного легиона в 2015 году. В Мали в звании бригадира (соответствует ефрейтору или младшему сержанту) он был командиром экипажа бронемашины, а также водителем грузовика.
«Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинских военных, погибших на Донбассе в апреле во время обстрелов пророссийских боевиков. А также публиковали фото украинских бойцов, погибших в зоне ООС в марте 2020 года.
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