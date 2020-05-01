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В сети поименно вспомнили бойцов ВСУ, погибших в апреле 2020 года (фото)
В сети поименно вспомнили украинских военных, которые погибли на Донбассе в апреле 2020 года. Последний из них — 30-летний боец 93-й ОМБр «Холодный Яр» Алексей Лисин, которого не стало 28 апреля.
Он погиб от осколочного ранения в результате обстрела боевиками позиции ВСУ. Дома у бойца остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака и любимая девушка.
23 апреля погиб 33-летний военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Алешин. Он служил по контракту, который заканчивается в июне этого года. У погибшего остались жена и родители.
20 апреля на Донбассе во время обстрела боевиков, которые вели огонь по позициям ВСУ из гранатомета, погиб офицер 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, командир взвода Андрей Шинкарук. В 2019 году он окончил Национальную академию сухопутных войск во Львове.
14 апреля во время учебных стрельб на военном полигоне в Краматорске Донецкой области погиб контрактник Вивчаренко Игорь. Старший солдат служил в 3-м отдельном полку спецназначения имени князя Святослава Храброго.
12 апреля погиб солдат 93-й бригады «Холодный Яр» Леонид Скакуненко. В 2014 году он был мобилизован в ряды Нацгвардии, затем пошел на контракут в 93-ю бригаду и там воевал свою третью ротацию.
9 апреля погиб Алексей Куприков — боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ноябре 2018 г. он подписал контракт, как раз накануне выхода бригады в Донецкую область. Он воевал в Новоселовке Второй, а затем — в окрестностях Крымского, где и погиб.
Воїни України, які загинули у квітні місяці 2020 року!!!— Позивний Колим (@Kolym0224) May 1, 2020
1) Олексій Купріков!
2) Леонід Скакуненко!
3) Ігор Вівчаренко!
4) Андрій Шинкарук!
5) Олексій Лисін!
Вічна Слава загиблим Героям! pic.twitter.com/QaAQpFlJeR
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в сети показали фото украинских бойцов, погибших на Донбассе в марте 2020 года.
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