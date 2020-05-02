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Стиль жизни

Плохие новости и удачные знакомства: гороскоп на 3 мая для всех знаков зодиака

23:05 2 мая 2020 72
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 3 мая, — день, когда возможны конфликты и опрометчивые решения.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно, появится усталость от бесчисленного множества дел, требующих незамедлительных действий.

Телец

Прежние цели могут потерять былой масштаб или оказаться неактуальными.

Близнецы

Вероятны неожиданные хорошие приобретения. Старайтесь не переживать из-за пустяков.

Рак

Могут появиться перспективы путешествия, учебы или прорыва в других делах.

Лев

У Львов могут появиться неплохие предпосылки одержать успех в творчестве, бизнесе или любви.

Дева

Благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах, откровенных разговорах о планах на будущее.

Весы

Некоторые Весы переживут критический момент, после которого начнут смотреть на вещи иначе.

Скорпион

Есть риск не заметить какой-то мелкий нюанс, и он может стать причиной серьезной промашки.

Стрелец

Если вы нуждаетесь в друзьях, публике, инвесторах, новых клиентах, есть шанс завязать перспективное знакомство.

Козерог

Следует соблюдать осторожность в процессе подписания договоров, заключения любых финансовых сделок.

Водолей

Этот день будет изобиловать сенсационными новостями. Есть вероятность, что этот информационный поток доведет до нервного истощения.

Рыбы

Возможно позитивное событие в домашней жизни, позволяющее семейным делам сдвинуться с мертвой точки.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на май для всех знаков зодиака.

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