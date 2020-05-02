26.94 / 27.16 29.09 / 29.46
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День жен-мироносиц 2020: что нужно и что нельзя делать 3 мая

23:49 2 мая 2020 79
Неделя жен-мироносиц
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 3 мая, отмечается День жен-мироносиц или Неделя святых жен-мироносиц. В народе этот праздник, который отмечают во второе воскресенье после Пасхи, называют православным Бабьим днем или Женским днем, у которого есть свои традиции.

«ФАКТЫ» собрали для вас запреты и традиции этого дня.

Что можно и нужно делать в этот день

В этот день все женщины отправляются в храм. Все они считаются именинницами, поэтому мужчины стараются их порадовать и не смеют перечить.

Наши прабабушки собирались вместе, большими женскими группами, и устраивали праздник. В некоторых регионах гости приносили с собой яйца, а хозяйка готовила большую «бабью» яичницу к праздничному столу.

Еще была традиция «кумовства». Девушки называли подругу «кумой» в этот день и после этого считались родственницами всю жизнь.

Что нельзя делать в этот день

В народе считалось, что нельзя мужу перечить жене.

Также нельзя женщине ссориться с родными и близкими, ведь она должна нести мир.

Нельзя плохо говорить о других женщинах, ведь это день женского единства.

Напомним, что украинцам советуют воздержаться от посещения храмов. Священники просят молиться дома. Ранее мы сообщали, что в еще одном киевском храме зафиксировали коронавирус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

роман безсмертный

Защитная маска станет элементом гардероба, пора привыкать носить ее постоянно, — Роман Безсмертный

авто

Спасал дочь из тонущего авто: в Донецкой области трагически погиб полицейский (фото)

детский дом

Коронавирус зафиксировали в детском доме под Киевом

Комаровский

Комаровский дал совет по выбору правильного антисептика

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер