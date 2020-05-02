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В еще одном киевском храме зафиксировали коронавирус
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 41 человека. Среди зараженных — 5 медиков и двое церковнослужителей Московского патриархата в Украине. Об этом написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
«На сегодняшний день в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели: 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет. И 19 мужчин от 21 до 84 лет. Один из них из Киево-Печерской лавры и один — священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в столице (находится под контролем Московского патриархата. — Авт.)», — написал он.
Кличко призвал киевлян не пренебрегать мерами предосторожности во время карантина.
«Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно, во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказалось бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных. Берегите себя!» — написал столичный градоначальник.
Как писали «ФАКТЫ», Украинская православная церковь Московского патриархата демонстративно игнорирует карантин. Результат не заставил себя ждать. Например, в Киево-Печерской лавре заразились все священники и монахи, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Не лучше положение дел и в Почаеве. СМИ публиковали очень много снимков из монастырей и храмов, как люди без масок целуют иконы и причащаются. Более подробно о причинах такого поведения церковнослужителей Московского патриархата читайте в материале «ФАКТОВ»: Позиция некоторых представителей священноначалия УПЦ (МП) должна вызвать вопросы у государства, — Игорь Козловский.
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