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Покончил с собой режиссер фильмов ужасов, создавший куклу Чаки (фото)
В субботу, 2 мая, стало известно о смерти американского режиссера и сценариста Джона Лафии. Ему было 63 года. Лафия повесился в подвале своего дома в Лос-Анджелесе 29 апреля. Причина самоубийства не известна.
Джон Лафия заявил о себе сначала как музыкант в начале 80-х. Он оказал большое влияние на американскую экспериментальную музыку, однако затем увлекся кинематографом. Его первый фильм, криминальная драма «Голубая игуана» вышел в 1988 году. Лафия выступил в качестве сценариста и режиссера. Картина стала также первой в карьере популярного актера Дилана Макдермотта.
Но наибольшую известность Джону принесла дилогия «Детские игры», снятая в жанре ужасов. Первая часть вышла в том же 1988 году, вторая — в 1990. Для первой Лафия написал сценарий, вторую снял как режиссер. «Детские игры» стали культовой франшизой благодаря Чаки, кукле, в которую вселилась душа серийного убийцы-садиста. Именно Джон придумал Чаки, который сегодня является одним из самых известных героев ужастиков в мире. Всего было снято восемь фильмов, и все они дали очень неплохие сборы.
Лафия после «Детских игр» снял еще один художественный фильм (ужастик «Лучший друг человека»), а потом окунулся с головой в телевидение. Он работал над созданием целого ряда популярных сериалов — «Кошмары Фредди», «Приключения Синдбада», «Вавилон 5».
Последней работой режиссера и сценариста стал мини-сериал «10,5 баллов», состоящий из двух сезонов по два эпизода в каждом. Он рассказывает о серии разрушительных землетрясений, прокатившихся по западному побережью США.
Джон Лафия был женат, но развелся. У него остались дочь Тесс и сын Кэйн.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного американского актера Брайана Деннехи, сыгравшего шерифа в культовом фильме «Первая кровь».
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