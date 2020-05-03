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- 10:28 За коронавирус ответишь: Алиеву досталось от легенды российского футбола
За коронавирус ответишь: Алиеву досталось от легенды российского футбола
Легендарный российский экс-футболист, а ныне главный тренер питерского «Зенит-2» Владислав Радимов в своем Twitter-аккаунте жестко отреагировал на слова экс-игрока сборной Украины Александра Алиева о коронавирусе.
Ранее бывший динамовец, комментируя распространение COVID-19 в мире, сказал следующее: «Что скажете вы по этому коронавирусу? Прошелся я сегодня чуть-чуть по Оболони — машин, конечно, уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Честно, я в это не верю. А вы как думаете?
Пойду пройдусь в свой любимый парк «Наталка», посмотрю, что там творится, сколько людей. Жалко, что все закрыли. Но ничего, прорвемся. Всем хорошего настроения, никто не болейте, это самое главное.
Прогулялся я по улице. Что могу сказать — народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Так что, думаю, все это фейки. Кому нужен этот коронавирус, и кто это все запустил? Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк.
Мое мнение не поменялось. Скоро все закончится. Уже заканчивается. Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать".
«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва», — написал Владислав Радимов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о конфликте между экс-футболистами сборной Украины Александром Алиевым и Евгением Левченко.
Фото Instagram
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