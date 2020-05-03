Рискуют остаться без зарплаты: названы самые злостные прогульщики заседаний Рады

Политика

В апреле 2020 года 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Согласно принятым в октябре 2019 парламентом изменениям в законодательстве теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Об этом говорится в исследовании гражданской сети «Опора».

Так, избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Такое решение по этим депутатам предстоит принять в Комитете по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

100% голосований пропустили 16 депутатов, в частности Андрей Кожемякин (Батьківщина), Андрей Холодов (Слуга народа), Анжелика Лабунская (Батьківщина), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерий Дубиль (Батьківщина), Виктор Балога (За будущее), Виталий Данилов (Батьківщина), Григорий Немыря (Батьківщина), Мустафа Джемилев (Европейская солидарность), Олег Макаров (Голос), Александра Устинова (Голос), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко (Батьківщина), Сергей Рудик (внефракционный), Сергей Тарута (Батьківщина).

Как писали «ФАКТЫ», ранее парламент поддержал решение штрафовать народных депутатов, прогуливающих заседания и работу в комитетах.

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