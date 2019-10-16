Украина

Журналисты выяснили, за что в Раде хотят штрафовать депутатов-прогульщиков

В повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 16 октября внесен проект закона, которым предлагается изменить подход к начислению зарплаты депутатам за участие в пленарных заседаниях и в работе комитетов, и урезать «вторую депутатскую зарплату» прогульщикам.

Действующее законодательство предусматривает начисления выплат парламентариям на основе письменной регистрации перед каждым заседанием, а авторы законопроекта предлагают учитывать участие нардепов в голосовании, сообщают в «ЧЕСТНО».

В частности, предлагается начислять зарплату лишь в том случае, если народный депутат голосовал не менее, чем в 70% голосований, нажав кнопку «за», «против» или «воздержался». Второй критерий — участие в заседаниях комитета, в состав которого входит депутат.

Согласно законопроекту, если нардеп течение календарного месяца в течение очередной сессии без уважительных причин не участвует в более чем 30% голосований на заседаниях Верховной Рады Украины или в более 50% заседаний своего комитета, ему за соответствующий месяц не возмещают расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Это — дополнительные выплаты в размере депутатской зарплаты. В среднем, она составляет порядка 35 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада поддержала идею о лишении зарплаты депутатов-прогульщиков — законопроект № 1035−2 был принят за основу 288 голосами.

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