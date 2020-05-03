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Украина

Доктор Комаровский: противогаз действительно защитит от коронавируса, но есть одно "но" (видео)

12:16 3 мая 2020 214
Комаровский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Известный педиатр Евгений Комаровский в своем очередном видеоролике о коронавирусе рассказал о противогазе как средстве защиты от COVID-19.

По словам медика, человек, который носит противогаз сам не может заразиться и не сможет заразить окружающих. Противогаз хорошо защитит органы дыхания, зрение и кожу лица от опасных веществ, находящихся в воздухе. Существенным недостатком является то, что он очень неудобный.

«Обычно люди, которые пишут о противогазах — это те люди, которые никогда в противогазах долго не ходили. Вот вы один раз сходите в противогазе в магазин, и я уверяю, мысли об этом отпадут однозначно», — отметил Комаровский.

Доктор посоветовал лучше использовать защитные маски и соблюдать все правила гигиены: регулярно мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию в общественных местах, не трогать глаза, нос и рот руками. А при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания, сразу обращаться за медицинской помощью.

Раньше Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции и как правильно выбрать антисептик.


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