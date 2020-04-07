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Здоровье и медицина

Не защищают от коронавируса: доктор Комаровский объяснил, почему нужно носить маски

9:40 7 апреля 2020 533
доктор комаровский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, продолжая санпросвет населения, доступно объяснил, почему во время карантина власти настаивают на ношении масок, даже если те не спасают от вируса.

«Маска не защитит вас от вируса, который летает в воздухе… Маску должен носить больной человек, чтобы его выделения оставались на внутренней поверхности. Маска не может защитить здорового. Все, что она может — не дать разлететься соплям и слюням (заболевшего)», — объяснил доктор на своем YouTube-канале.

Комаровский раскритиковал позицию властей, когда те настаивают на ношении масок всеми, опасаясь бессимптомных зараженных. Чтобы эта мера была эффективной против вируса, нужно еще и не трогать постоянно лицо, а это сложно, когда нос и рот соприкасаются с мокрой тканью. «Надо научиться жить в маске, как медработник, чтобы каждые пять минут не поправлять ее», — добавил доктор.

Маски с пропитками Комаровский называет уловкой маркетологов, а разные самодельные уплотнители для масок — бессмысленными. Чем более плотные вставки крепятся с внутренней стороны маски, тем больше вероятность, что с верхнего края будет поступать неочищенный воздух. При этом Комаровский не против самодельных хлопковых масок, если те используются правильно.

«Любой кусочек ткани на лице эффективен, чтобы больной не заражал здорового. Если вы здоровый и надели маску, чтобы от коронавируса защититься — то это наивная глупость», — добавил он.

Напомним, ранее Комаровский ответил на популярные вопросы подписчиков: можно ли гулять на улице в период пандемии и как правильно питаться на карантине.

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