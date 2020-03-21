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Доктор Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, записавший недавно видео с ответами на самые популярные вопросы о коронавирусе, в новом ролике рассказал, что дезинфекция рук водкой не защищает от коронавируса.
Обеззараживание рук нужно делать спиртосодержащими жидкостями, в которых спирта не менее 65 процентов.
96 процентный спирт Комаровский не советует использовать, так как он очень сушит кожу. Доктор советует разбавить спирт до нужной концентрации и добавить в него глицерин, который замедлит испарение спирта. Самогон с концентрацией около 65 процентов также можно использовать в качестве антисептика, если человеку не доступны другие средства дезинфекции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как самим приготовить антисептик.
Напомним, Комаровский озвучил несколько важных правил для родителей, которые выходят на прогулку с маленькими детьми в период карантина, связанного с COVID-19.
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