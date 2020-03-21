27.44 / 28.25 29.18 / 30.33
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Доктор Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции

19:55 21 марта 2020 217
водка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, записавший недавно видео с ответами на самые популярные вопросы о коронавирусе, в новом ролике рассказал, что дезинфекция рук водкой не защищает от коронавируса.

Обеззараживание рук нужно делать спиртосодержащими жидкостями, в которых спирта не менее 65 процентов.

96 процентный спирт Комаровский не советует использовать, так как он очень сушит кожу. Доктор советует разбавить спирт до нужной концентрации и добавить в него глицерин, который замедлит испарение спирта. Самогон с концентрацией около 65 процентов также можно использовать в качестве антисептика, если человеку не доступны другие средства дезинфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как самим приготовить антисептик.

Напомним, Комаровский озвучил несколько важных правил для родителей, которые выходят на прогулку с маленькими детьми в период карантина, связанного с COVID-19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

водка

Доктор Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции

пожар

В Одессе горит один из крупнейших ТЦ: фото и видео с места ЧП

Лукашенко

«Пусть там и сидят»: Лукашенко запретил отправлять чартеры за застрявшими за границей белорусами (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер