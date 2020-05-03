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Свитолина разбила свою машину (фото)
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (пятая в мировом рейтинге), ранее неудачно сыгравшая в виртуальном теннисном турнире, попала в неприятную ситуацию на карантине.
Во время одной из поездок 25-летняя одесситка не вписалась в поворот и в разбила левое зеркало заднего вида.
«Когда забыла, как управлять автомобилем», — подписала снимок в своем аккаунте в Instagram Элина. При этом Свитолина уточнила, что не пострадала в ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина на карантине записала сексуальный танец.
Фото Instagram
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