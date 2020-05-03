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Украина

Полиция перекрыла доступ в "Добропарк" под Киевом, где расцвел миллион тюльпанов (фото, видео)

17:42 3 мая 2020 51
добропарк
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киевской области полиция перекрыла жителям доступ к тюльпановым полям в «Добропарке». Несколько дней подряд в парк съезжались толпы любителей цветов, и такое нарушение правил карантина не могло остаться незамеченным.

добропарк

Как сообщают очевидцы, до полудня в парк можно было попасть свободно, после 12.00 на место прибыла полиция и перекрыла подъездные пути.

автомобили

Люди оставляли машины на обочине трассы и шли до шлагбаума на входе. Там полицейские объявляли, что парк закрыт и доступ воспрещен. Кроме того, полицейские препятствовали попыткам проникнуть в парк обходными путями через поле.

В «Добропарке» в этом году расцвели более миллиона тюльпанов. Предполагалось, что парк откроется 24 апреля, но помешало продление карантина.

тюльпаны

Владельцы парка уточнили, что часть тюльпанов, возможно, еще будет в цвету после 11 мая, когда предположительно закончится карантин. Однако большую часть цветов удастся увидеть лишь в следующем году.

парк

Напомним, в этом году карантин помешал открыться тюльпановым полям в Черновицкой области. Более двух миллионов цветов были срезаны, чтобы не потерять хотя бы посадочный материал на следующий год.

Фото Yulia Shmakova/Facebook, Добропарк/Facebook

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