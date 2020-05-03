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Мир

В России есть политик, готовый заменить Путина, но окружение президента против, — Соловей

19:53 3 мая 2020 1162
путин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пока некоторые эксперты утверждают об отсутствии в России альтернативы Владимиру Путину, политолог и историк Владимир Соловей уверен, что замена все-таки есть. Так, например, претендентом на кресло президента РФ видит себя нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас самые неумеренные амбиции демонстрирует Собянин, московский мэр. В связке с ним находится (Сергей) Чемезов — глава „Ростехнологий“, очень влиятельный силовик… Собянин хотел бы возглавить Госсовет РФ летом-осенью и стать чуть ли не официальным преемником», — заявил Соловей в эфире Еспресо.TV.

В то же время Соловей признает, что политический тандем Собянин-Чемезов сумел настроить против себя всех остальных влиятельных политиков.

«В их противниках находятся все остальные — Патрушев, Бортников и Шойгу. Группа противостоящих силовиков хотела бы сделать ставку на некую компромиссную фигуру», — объясняет политолог.

Соловей рассказал, как можно будет узнать компромиссную альтернативу на пост президента России — его в ближайшее время введут в состав Госсовета при Путине. При этом хозяин Кремля будет до последнего молчать о преемнике. «Путин не говорит ни с кем о преемничестве. Такие разговоры абсолютно исключены, он демонстрирует всем, что у него преемник только он один», — подытожил политолог.

Напомним, ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров предположил, что преемником Путина может стать человек в возрасте 40−50 лет с сильным характером.

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