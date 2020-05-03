Происшествия

Под Херсоном в ходе драки двух компаний застрелили мужчину, полиция начала розыск преступника (фото)

Под вечер в райцентре Олешки произошла драка между двумя компаниями. В компаниях были и мужчины, и женщины — всего шесть человек. Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве два водителя не поделили место на парковке и после кулаков в ход пошло оружие.

Как сообщает сайт «Херсон типичный», когда разборки были в разгаре, на подмогу одной из сторон приехал мужчина на белом микроавтобусе и прямо из окна открыл стрельбу из пистолета. Одной из его живых мишеней пуля попала в грудь. После этого в автобус заскочил один из конфликтующих, и они уехали.

На место преступления полицию не вызывали, а раненого доставили в больницу. Однако спустя полчаса 28-летний парень скончался. О погибшем врачи сообщили в полицию.

Как стало известно «ФАКТАМ», личности подозреваемого в убийстве и его сообщника установлены. Это житель села Большие Копани, 1984 г. р., и житель Олешек, 1990 г. р., — торговцы овощами на рынках района.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, за совершение преступления разыскиваются

Магоммадов Анар Аллаверди, 21.11.1984 г. р .

Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 160 см, прическа короткая, имеет бороду.

Был одет: спортивные брюки темного цвета, кофта красного цвета.

Хучбаров Магомед Хучбарович, 27.09.1990 г. р .

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 175 см, волосы темные, имеет бороду. Особая примета — сломанные хрящи ушей, характерные для спортсменов, занимающихся борьбой.

Был одет: спортивные брюки темного цвета, футболка черного цвета.

Просьба к гражданам, которые могут предоставить информацию о местонахождении этих мужчин, срочно сообщить в полицию по телефону 102. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее на Волыни был задержан злоумышленник, который находился в розыске в течение 20 лет. Мужчину обвиняют в тяжком преступлении, совершенном на территории Польши.

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