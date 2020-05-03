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Украина

За время карантина в Украине ликвидировались 40% кафе и ресторанов

20:59 3 мая 2020 376
ресторан
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

12 тысяч украинских кафе, баров, ресторанов не откроются после окончания карантина. Приостановив работу 16 марта, спустя полтора месяца эти заведения объявили о ликвидации. Такие данные привел народный депутат (фракция «Слуга народа») Никита Потураев.

«У нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тысяч из этих 30 — ликвидированы. Не в смысле «закрылись на карантин», а в смысле «ликвидировались как предприятия», — рассказал депутат в интервью «Интерфакс-Украина».

Потураев считает, что кафе и рестораны закрылись, не потянув арендную плату в условиях отсутствия дохода.

«Люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде. Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема», — добавил депутат.

Напомним, журналистское расследование показало, что на карантин закрылись не все рестораны — некоторые продолжали принимать гостей. Когда это вскрылось, столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что открывает в своих заведениях летние террасы. Другие владельцы кафе и ресторанов пришли на акцию протеста под Офис президента и устроили там «ресторан под открытым небом».

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