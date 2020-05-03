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Потоп в Черновцах: город пострадал из-за сильнейшего ливня (видео)
Обильные осадки, о которых предупреждали синоптики, усложнили жизнь жителям западных областей. На Черновцы вечером 3 мая обрушился сильнейший ливень с грозой и шквальным ветром. Подтоплены улицы, движение автотранспорта заблокировано.
Системы уличной канализации города не справлялись с потоком воды. Кроме того, часть водоприемников уже в первые минуты забилась уличным мусором.
Под порывами ветра упало дерево на улице Лысенко в центральной части города. Массивное дерево задело балкон на здании, повредило электропровода и рухнуло на припаркованные рядом машины, заодно перекрыв движение транспорта по улице.
Напомним, 1 мая ливень затопил улицы города Сумы. Машины с трудом пробирались через водную преграду. 3 мая ливень и град повредили высаженную рассаду и плодовые деревья в Житомирской и Киевской областях.
Фото promin.cv.ua
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