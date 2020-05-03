26.91 / 27.17 29.03 / 29.48
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Потоп в Черновцах: город пострадал из-за сильнейшего ливня (видео)

21:46 3 мая 2020 170
дождь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Обильные осадки, о которых предупреждали синоптики, усложнили жизнь жителям западных областей. На Черновцы вечером 3 мая обрушился сильнейший ливень с грозой и шквальным ветром. Подтоплены улицы, движение автотранспорта заблокировано.

Системы уличной канализации города не справлялись с потоком воды. Кроме того, часть водоприемников уже в первые минуты забилась уличным мусором.

Под порывами ветра упало дерево на улице Лысенко в центральной части города. Массивное дерево задело балкон на здании, повредило электропровода и рухнуло на припаркованные рядом машины, заодно перекрыв движение транспорта по улице.

Напомним, 1 мая ливень затопил улицы города Сумы. Машины с трудом пробирались через водную преграду. 3 мая ливень и град повредили высаженную рассаду и плодовые деревья в Житомирской и Киевской областях.

Фото promin.cv.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дождь

Потоп в Черновцах: город пострадал из-за сильнейшего ливня (видео)

путин

В России есть политик, готовый заменить Путина, но окружение президента против, — Соловей

ресторан

За время карантина в Украине ликвидировались 40% кафе и ресторанов

мендель

"Деньги, здоровье, энергия, время": Мендель озадачила сеть крайне странным видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер