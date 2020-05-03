Шоу-бизнес

В воскресенье, 3 мая, в Украине были объявлены победители четвертой Национальной кинопремии «Золотая Дзига 2020», которой Украинская киноакадемия отмечает лучших в отечественной киноиндустрии По причине карантина церемония награждения номинантов прошла онлайн.

Победителей объявляли ведущие Тимур Мирошниченко и Дарья Трегубова, номинанты же выходили в эфир с помощью видеосвязи. Кроме того, вместо красной дорожки украинские звезды создали челлендж «карантинная дорожка» и публиковали свои домашние fashion-фото.

К участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

Лауреатов нынешней кинопремии награждали в 22 номинациях, в том числе двух новых — «Лучшие визуальные эффекты» и «Открытие года».

Лидером по количеству наград стали «Мої думки тихі» — они получили четыре статуэтки. У фильмов «Вулкан» Романа Бондарчука и «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева — по три награды.

В целом список победителей выглядит так:

Лучший короткометражный игровой фильм — «В нашей синагоге», режиссер Иван Орленко.

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь», режиссер Никита Лиськов, продюсер Андрей Граница

Лучшая режиссерская работа — Нариман Алиев, «Домой»

Лучшая женская роль — Ирма Витовская, «Мои мысли тихие»

Лучшая мужская роль — Ахтем Сеитаблаев, «Домой»

Лучшая женская роль второго плана — Наталья Сумская, «Черный ворон»

Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Жданов, «Вулкан»

Лучшая операторская работа — Вадим Ильков, «Вулкан»

Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко, «Захар Беркут»

Лучший сценарий — Антонио Лукич, Валерия Кальченко, «Мои мысли тихие»

Лучшая песня — «М-Русалка», фрик-кабаре Dakh Daughters, «Гуцулка Ксеня»

Лучшая музыка — Тимур Полянский, Dakh Daughters, «Гуцулка Ксеня»

Лучший звук — Борис Петер, «Вулкан»

Лучший монтаж — Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов, «Фокстер и Макс»

Лучший грим — Алла Леонова, фильм «Захар Беркут»

Лучший дизайн костюмов — Антонина Белинская, фильм «Захар Беркут»

Лучшие визуальные эффекты — Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко, «Фокстер и Макс»

Открытие года — Антонио Лукич, «Мои мысли тихие»

Премия зрительских симпатий — «Круты 1918», режиссер Алексей Шапарев, продюсер Андрей Корниенко

Почетная награда «За вклад в развитие украинского кинематографа» — народная артистка Украины Ада Роговцева.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за пандемии коронавируса Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию «Оскар». Так, в отличие от предыдущих лет, в 2021 году участие в конкурсе смогут принять и фильмы, показанные онлайн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter