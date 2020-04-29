Коронавирус заставил изменить правила премии "Оскар"

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Академия кинематографических искусств и наук из-за пандемии коронавируса изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию «Оскар» — в отличие от предыдущих лет, в 2021 году участие в конкурсе смогут принять и фильмы, показанные онлайн.

Как сообщает «Немецкая волна», до этого обязательным условием для участия в конкурсе был показ в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако из-за коронавируса кинотеатры закрыты на карантин.

Претендовать на «Оскара» могут фильмы, доступные на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервере (видео по запросу). Чтобы принять участие в конкурсе, владельцы картин должны передать членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. Все другие требования к картинам остаются без изменений.

Организаторы, которые проведут 93-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар» 28 февраля 2021 года, заявляют, что исключение из правил распространяется лишь на этот конкурс, а когда кинотеатры откроют, оно будет отменено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за пандемии УЕФА принято официальное решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года (турнир пройдет с 11 июня по 11 июля)

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