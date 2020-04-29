- 12:02 Дожди, грозы и похолодание: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой в ближайшие дни
- 11:59 Зеленый борщ со щавелем: секреты приготовления от популярного телеведущего
- 11:58 Звездный футболист «Ювентуса» четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
- 11:56 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:46 Коронавирус заставил изменить правила премии "Оскар"
- 11:39 Вспышка коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке: появились свежие данные о зараженных
- 11:36 Горячая штучка: Лилия Ребрик похвасталась фигурой в ультра-коротких шортиках
- 11:19 В Украине появится новая монета: как будет выглядеть и когда ее введут в обращение
- 11:12 Полицейские напали на журналистов во время митинга в Киеве: детали инцидента
- 10:49 "Ответственность должна быть персональной": Разумков выступил против люстрации
- 10:47 В протокол лечения больных коронавирусом добавили новый препарат
- 10:41 Теряет миллионы: как скандал повлиял на заработки Регины Тодоренко
Коронавирус заставил изменить правила премии "Оскар"
Академия кинематографических искусств и наук из-за пандемии коронавируса изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию «Оскар» — в отличие от предыдущих лет, в 2021 году участие в конкурсе смогут принять и фильмы, показанные онлайн.
Как сообщает «Немецкая волна», до этого обязательным условием для участия в конкурсе был показ в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако из-за коронавируса кинотеатры закрыты на карантин.
Претендовать на «Оскара» могут фильмы, доступные на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервере (видео по запросу). Чтобы принять участие в конкурсе, владельцы картин должны передать членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. Все другие требования к картинам остаются без изменений.
Организаторы, которые проведут 93-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар» 28 февраля 2021 года, заявляют, что исключение из правил распространяется лишь на этот конкурс, а когда кинотеатры откроют, оно будет отменено.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за пандемии УЕФА принято официальное решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года (турнир пройдет с 11 июня по 11 июля)
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...