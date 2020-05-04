Мир

Американская разведка выяснила, почему власти КНР долго скрывали данные о коронавирусе

За нежеланием властей Китая сообщить всем миру о начале эпидемии коронавируса стояло стремление сделать запасы медикаментов, необходимые для лечения большого количества больных.

Об этом говорится в докладе американской разведки, пишет Bloomberg со ссылкой на агентство Associated Press.

«Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения», — сказали источники.

Согласно данным анализа, Пекин якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Как известно, в начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции.

30 апреля госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь пообещал привлечь Китай к ответственности и выдвинуть финансовые претензии.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера воскресенья, 3 мая, во всем мире выявлено 3 миллиона 545 тысяч 197 случаев заражения коронавирусом. Скончались 247 тысяч 305 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 148 тысяч 830 пациентов.

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