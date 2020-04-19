Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19

Мир

В мире все громче звучит версия о том, что ответственность за появление нового коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19, лежит на лаборатории в Ухане, где несколько лет проводились исследования подобных вирусов у летучих мышей. Пекин упорно отрицает эти обвинения. В субботу, 18 апреля, заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN заявил: «Этот вирус никоим образом не исходит от нас». Он также подчеркнул, что считает невозможным создание такого вируса искусственным образом. По словам Юаня, никто из сотрудников института не был инфицирован. В тот же день в ходе ежедневного брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю серьезными последствиями, если подтвердится предположение, что Пекин сознательно скрывал важные данные о коронавирусе на начальном этапе. Трамп подчеркнул, что вирус можно было остановить и не выпустить его за пределы Китая. Американский президент согласен с тем, что китайские власти допустили ошибку неумышленно. Но, если выяснится, что это делалось намеренно, «Китай должен понести ответственность», сказал Трамп. Все СМИ, говорящие о вероятном лабораторном происхождении нового коронавируса, цитируют два источника — статью в газете The Washington Post и материал американского телеканала Fox News. Полный перевод статьи из WP «ФАКТЫ» уже публиковали (Китай скрывает данные о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане: о чем пишет Washington Post). Сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с полным переводом материла Fox News, который наделал столько шума. «ФАКТЫ» уверены, что только такая форма подачи поможет разобраться в огромном потоке информации о коронавирусе и сделать собственные выводы.

«Это не было попыткой создать новое биологическое оружие»

«Существует растущая уверенность в том, что вспышка COVID-19, вероятно, возникла в лаборатории, расположенной в Ухане. И это не было попыткой создать новое биологическое оружие, а являлось стремлением Китая продемонстрировать, что его усилия по выявлению и борьбе с вирусами равны или даже больше, чем возможности Соединенных Штатов. Об этом Fox News рассказали сразу несколько источников, которые были проинформированы о деталях ранних действий правительства Китая и видели соответствующие документы.

«Это может быть самой дорогой правительственной операцией прикрытия в истории», — сказал один из источников.

Источники считают, что первоначально был выявлен естественный штамм коронавируса у летучих мышей, который изучается в лаборатории в Ухане. Им заразился человек — сотрудник этой лаборатории, который и стал так называемым «нулевым пациентом». От него началась вспышка заражений в Ухане.

«Растущая уверенность» основывается на секретных документах и на материалах с открытым кодом доступа, говорят источники. Fox News попросил о возможности непосредственно ознакомиться с документами. Источники подчеркнули — как это часто бывает с разведкой — что выводы не являются окончательными и не должны характеризоваться как таковые. Часть членов администрации, эпидемиологов и представителей разведсообщества относятся к этим данным скептически. Расследование продолжается.

С чем согласны все источники, так это с фактами масштабного сокрытия данных и информации о COVID-19 со стороны китайского правительства.

Отвечая на вопрос репортера Fox News Джона Робертса, президент Трамп подчеркнул на брифинге в среду: «Все больше и больше мы слышим эту историю… мы проводим очень тщательное изучение этой ужасной ситуации».

Документы в деталях показывают усилия врачей в лаборатории на ранней стадии и предпринятые усилия по сокрытию их тревоги. Рынок в Ухане, который первоначально был назван в качестве возможного источника происхождения вируса, никогда не торговал летучими мышами. Источники заявили Fox News, что обвинение рынка было попыткой Китая отвлечь внимание от лаборатории, которая сопровождалась одновременными пропагандистскими усилиями, направленными против США и Италии.

Как следует из статьи, опубликованной в The Washington Post, сотрудники посольства США в январе 2018 года предупредили о недостаточных мерах безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии. Была передана информация об ученых, проводящих рискованные исследования коронавируса летучих мышей.

Комментируя упоминаемый в статье доклад, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил во вторник днем: «Это не должно быть сюрпризом для вас, что мы проявили большой интерес к этому и привлекли множество разведывательной информации, чтобы серьезно изучить вопрос. Я бы сказал так, на данный момент, звучит все неубедительно, хотя доказательства указывают, казалось бы, на естественное происхождение вируса, но мы не знаем этого наверняка».

«Даже сегодня, я вижу, как они утаивают информацию, и я думаю, что мы должны сделать больше, чтобы вынудить их поделиться ею», — сказал министр обороны Марк Эспер в программе America’s Newsroom, имея в виду Китай. Эспер добавил, что он не будет говорить об «отчетности разведслужб». «Большинство людей считают, что это началось естественно — это было органическим, если хотите. Я думаю, что когда мы преодолеем пандемию, которую переживаем сегодня, появится время, чтобы оглянуться назад и действительно выяснить, что произошло, и убедиться, что мы лучше понимаем случившееся, чтобы предотвратить это в будущем».

Источники указывают на структуру вируса, говоря, что расшифровка его генома показывает, что он не был генетически изменен.

Выступая в среду вечером в программе The Story, государственный секретарь Майк Помпео заметил: «Вот, что мы знаем точно. Этот вирус возник в Ухане, Китай. Мы знаем, что институт вирусологии в Ухане находится всего в нескольких милях от рынка. Еще очень многое предстоит выяснить. Вы должны знать, что правительство Соединенных Штатов проводит тщательное расследование, чтобы все выяснить».

Что касается отчетов, полученных Госдепартаментом и предупреждающих о лаборатории в Ухане, Помпео сказал, что они «содержат очень тревожные материалы — мы знали, что они работают над этой программой, у многих стран есть подобные программы». «В странах, которые являются открытыми и транспарентными, есть возможность контролировать такие исследования и проводить их в безопасности. Они позволяют внешним наблюдателям убедиться, что все процессы и процедуры осуществляются правильно. Мне было очень хотелось, чтобы так было и в той лаборатории».

«Врачи и журналисты, которые предупреждали о крайней опасности коронавируса, исчезали»

В четверг министерство иностранных дел Китая отвергло подозрение в утечке вируса из лаборатории, сославшись на заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был получен в лаборатории.

Американцы первоначально помогали обучать китайцев в рамках программы PREVENT задолго до того, как китайцы начали исследовать этот вирус. Строить лабораторию в Ухане помогло французское правительство.

Китай на 100 процентов утаивал данные и менял их, говорят источники Fox News. Образцы были уничтожены, загрязненные участки очистили, некоторые ранние доклады удалены, а публикацию научных статей запрещали.

Врачи и журналисты, которые предупреждали о распространении вируса и его заразном характере и передаче от человека человеку, исчезали. Китай действовал быстро, запретив поездки внутри страны из Уханя в остальные регионы, но не запретил международные авиарейсы из Уханя.

Кроме того, источники говорят Fox News, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала помогала Китаю заметать следы.

Во вторник, 14 апреля, Трамп объявил на брифинге в Розовом саду Белого дома, что Соединенные Штаты немедленно прекращают любое финансирование ВОЗ, подчеркнув, что организация поставила «политическую корректность выше спасения человеческих жизней». Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ВОЗ, и Госдепартамент ранее планировал выделить организации 893 миллиона долларов в текущем двухлетнем периоде финансирования.

Высокопоставленные члены администрации отдельно рассказали Fox News, что президент намерен представить свой «план возобновления экономики США» — сначала губернаторам штатов, а затем прессе.

Между тем в центре внимания оказалось личное отношение Трампа к кризису. Например, 24 января Трамп в Twitter похвалил Китай за его «прозрачность» в том, что касается коронавируса.

Хотя источники не говорили об этом с президентом, они считают, что он сделал это намеренно, чтобы китайцы «чувствовали себя хорошо», пока идут дипломатические переговоры о торговле между двумя странами.

В течение шести дней после того, как высокопоставленные китайские должностные лица тайно определили, что они, вероятно, сталкиваются с пандемией нового коронавируса, город Ухань в эпицентре болезни устроил массовый банкет для десятков тысяч людей; миллионы отправились в поездки перед празднованием Нового года по лунному календарю.

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил общественность на седьмой день, 20 января. Но к тому времени более 3 000 человек за почти неделю молчания были заражены, о чем свидетельствуют внутренние документы, полученные Associated Press, и экспертные оценки, основанные на ретроспективных данных об инфекции.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи Associated Press, в которой рассказывается об ошибках, допущенных китайским руководством на начальном этапе распространения нового коронавируса.

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