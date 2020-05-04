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В России рассказали, кто может заставить Путина вернуть Крым и Донбасс
У Запада есть возможность заставить Россию отказаться от оккупации Донбасса и возможно даже вернуть Крым. Но сейчас все карты спутала пандемия коронавируса. Игра серьезная, многое зависит от того, кто первый пойдет на уступки. Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов.
Зубов считает, что в противостоянии с Россией Западу важно не предпринять поспешных необдуманных шагов.
«В Европе из-за коронавируса, из-за огромной экономической рецессии, самой тяжелой после Первой мировой войны, есть желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией… С другой стороны, Россия сама сейчас крайне заинтересована в деньгах Европы и США для восстановления собственной экономики после коронавирусной рецессии», — объяснил историк в интервью «Украинской правде».
Таким образом, если Европа подождет со смягчением санкций, то компромиссы будет искать Москва.
«Последняя карта находится в руках Запада. Если он выдержит, не станет идти на односторонние уступки, то на них пойдет Россия. Как в большой картежной игре. И вполне возможно, Донбасс, а может быть и Крым вернутся в Украину. Если же Запад побежит на русский рынок, тогда будущее Донбасса и Крыма остается в неопределенности», — считает Зубов.
Напомним, в Европе все активнее призывают к смягчению, а то и к отмене санкций против России. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции не работают и их нужно упразднить. Украинский дипломат Андрей Мельник готов доказать Шредеру, что тот ошибается.
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