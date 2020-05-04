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Вооруженные полицейские ловили тигра, который оказался скульптурой (фото)
В полицию британского графства Кент поступил сигнал от перепуганного представителя общественности, который сообщил о сбежавшем тигре, которого он видел в лесу возле деревушки Андерривер. Десять вооруженных полицейских выехали по тревоге. Поддержку с воздуха им оказывал вертолет. Однако, как пишет издание The Guardian, выяснилось, что причин для паники не было. «Тигром на свободе» оказалась скульптура в натуральную величину работы 85-летней местной художницы Джульет Симпсон.
Эту скульптуру Симпсон изготовила 20 лет назад из проволочной сетки и смолы. Сначала она думала ее продать. Но потом решила, что в лесу тигр будет очень хорошо смотреться и станет достопримечательностью.
«Мой сын Дункан позвонил мне и сказал, что видел полицейских на холме возле моего дома… Потом я увидела вертолет в небе и подумала: „Боже мой!“. Я вышла на дорогу, увидела полицейскую машину, подошла и спросила: „Не хотите ли быть представленными этому тигру?“», — рассказала Джульет.
По ее словам, офицерам понравилась ее работа, и они признали, что тигр очень похож на настоящего. Она добавила, что большинство людей люди мало что знают о поведении диких животных на природе. И что, если бы настоящий убежавший тигр действительно потерялся в лесу, он был бы в ужасе, а не грелся на солнышке, лежа на травке и дружелюбно поглядывая на ближайшую тропинку.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что шотландский фермер вызвал полицию, заметив у себя в коровнике тигра, который оказался плюшевым.
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