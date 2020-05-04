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Умная бродячая кошка принесла больного котенка в больницу – врачи помогли (фото)

8:19 4 мая 2020 150
Кошка в больнице
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пациентка одного из медицинских центров турецкого города Стамбул рассказала в соцсетях о необычном случае. В отделении неотложной помощи заявилась уличная кошка, которая принесла с собой больного котенка. И положила его к ногам медиков, ожидая от людей помощи. К чести врачей, помощь животные получили незамедлительно. Маму-кошку накормили. А ее малыша осмотрели и устранили проблему. Во время осмотра кошка не отходила от врачей ни на шаг. Что именно было с котенком — не сообщается. На всякий случай их направили еще и в ветеринарную клинику. В настоящее время мать и ее дитя, как пишет издание The Mirror, чувствуют себя хорошо.

Фотографии визита умной кошки в больницу стали вирусными. Пользователи сети хвалили врачей за человечность. «Кошка знала, где найти помощь. Это так трогательно», «В Турции бездомные кошки и собаки — всеобщие питомцы. Миски с едой и водой для них можно увидеть на каждом углу», «Кошки спят и живут даже в мечетях» — писали в комментариях.

Фото @ozcanmerveee

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бродячий кот привел незнакомку в магазин, попросил купить ему еды и обзавелся постоянным домом.

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