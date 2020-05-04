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«Боевой челлендж»: голливудские актрисы устроили всеобщую онлайн-драку на карантине (видео)
В сети набирает популярность забавный видеоролик с участием ведущих голливудских звезд. Дублерша Умы Турман в фильме «Убить Билла», новозеландская каскадерша Зои Белл, спасаясь от скуки на карантине, запустила «боевой челлендж», который подхватили ее подруги-актрисы.
В начале видео Зои, жалующаяся на ограничения из-за пандемии коронавируса, говорит, что хочет поиграть с друзьями, встает с дивана и наносит камере «удар», который якобы получает актриса Люси Лоулесс (которую Белл дублировала в сериале «Ксена: принцесса-воин»). Люси передает эстафету дальше по очереди. Голливудские дамы изобретательно «дерутся» онлайн, используя разные приемы и оружие.
В креативном виртуальном бое приняли участие Дрю Бэрримор, Марго Робби (использующая бейсбольную биту, как и ее героиня Харли Квинн), Холли Берри (которая после «удара» падает в бассейн), Камерон Диас (ее «застают врасплох» при загрузке покупок в багажник машины), а также Скарлетт Йоханссон, Зои Салдана, Дэрил Ханна и другие знаменитости.
В конце видео Зои Белл говорит: «Кто хочет поиграть на следующей неделе?», намекая на вторую серию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Евгений Кошевой с женой рассмешили сеть забавным видео.
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