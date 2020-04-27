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Евгений Кошевой с женой рассмешили сеть забавным видео
Евгений Кошевой из «95 квартала», влипший в скандал из-за песни о Гонтаревой, с женой рассмешили сеть забавным видео. Звезды на карантине развлекали себя игрой «Камень-ножницы-бумага». Проигравшего окунали лицом в муку, кетчуп, майонез, яйца. Сначала не повезло жене Евгения, но в финале она отыгралась на муже.
«Подсмотрели игру с @yalta_k у другой семейной пары», — подписал Кошевой ролик и пригласил последовать их примеру Потапа с Настей Каменских, Олю Полякову с мужем и Юрия Ткача с его половинкой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как звезды развлекают себя и поклонников на карантине. Оля Полякова в прямых эфирах играет с гостями в «Правда или действия», провоцирует их на откровения и дает нелепые задания.
Телеведущая Настя Ивлеева также устраивает эпатажные посиделки онлайн, за что нарвалась на критику от Собчак.
Фото Instagram.com/evgenii.koshevoi
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