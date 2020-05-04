- 10:06 Когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты
- 09:58 Девушка футболиста «Ювентуса» повторила эротический челлендж невесты Роналду
- 09:48 Подростки на скутере сбили киевлянку на тротуаре
- 09:38 "Чудеса доставки": в Киеве велокурьер ехал задом наперед и попал на видео
- 09:35 Рэпер купил себе самый дорогой в мире матрас – по цене дома
- 09:34 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:34 «Это Лешина к Насте любовь»: Потап трогательно поздравил жену с днем рождения
- 09:17 Анна Седокова разделась, выгуливая собаку
- 09:11 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:10 Лидер «Динамо» трогательно поздравил свою собаку с днем рождения
- 09:10 После Путина Украине будет еще хуже: российский бизнесмен рассказал, кто на самом деле управляет РФ
- 09:01 Умер музыкант группы «Ласковый май»: биография и видео песен
Умер музыкант группы «Ласковый май»: биография и видео песен
Умер российский музыкант и композитор многих песен коллектива «Ласковый май», музыкальный руководитель, композитор, аранжировщик, звукорежиссер и продюсер группы «Белые розы» Владимир Бойко. Он всего на несколько недель пережил поэтессу Аллу Гольцеву, написавшую много песен для «Ласкового мая».
О смерти Бойко сообщил продюсер Андрей Разин.
«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы „Ласковый май“, с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас», — написал Разин.
Он также отметил, что коллектив «скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи».
Владимир Бойко, кроме «Белых роз», создал группы «Стайер», «Бархатный сезон» и другие. Первый магнитоальбом группы «Белые розы», получившей название в честь одноименной песни Ласкового мая, пользовался чрезвычайной популярностью.
Бойко написал музыку к песням «Художник», «Круиз», «Бархатный сезон» и другим.
Напомним, что ранее Разин обвинил власти Украины в смерти певицы Нины Кирсо.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин нацелился на захват огромной части Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для Кремля
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...