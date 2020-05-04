Умер музыкант группы «Ласковый май»: биография и видео песен

Шоу-бизнес

Умер российский музыкант и композитор многих песен коллектива «Ласковый май», музыкальный руководитель, композитор, аранжировщик, звукорежиссер и продюсер группы «Белые розы» Владимир Бойко. Он всего на несколько недель пережил поэтессу Аллу Гольцеву, написавшую много песен для «Ласкового мая».

О смерти Бойко сообщил продюсер Андрей Разин.



«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы „Ласковый май“, с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас», — написал Разин.

Он также отметил, что коллектив «скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи».

Владимир Бойко, кроме «Белых роз», создал группы «Стайер», «Бархатный сезон» и другие. Первый магнитоальбом группы «Белые розы», получившей название в честь одноименной песни Ласкового мая, пользовался чрезвычайной популярностью.

Бойко написал музыку к песням «Художник», «Круиз», «Бархатный сезон» и другим.

Напомним, что ранее Разин обвинил власти Украины в смерти певицы Нины Кирсо.

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