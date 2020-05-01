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В России обвинили Порошенко и Зеленского в смерти Нины Кирсо
Скандальный российский продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин обвиняет Петра Порошенко и Владимира Зеленского в смерти экс-солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо.
56-летняя певица почти два года провела в коме. Разин уверен, что он мог ее спасти, но ему не позволили. «Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги. Ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы. Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь. Но эти бездушные люди этого не сделали», — возмущается он.
Какие деньги и кому пытался перевести Андрей Разин, он не уточняет. Но известно, что в августе прошлого года он обратился в соцсетях к президенту Украины, называя его по имени, и попросил, чтобы его пустили в Украину к больной Кирсо.
«Крымнашисту» Разину так и не удалось приехать в Украину, поэтому он взялся «помогать» Анастасии Заворотнюк. Правда, очень скоро родственники актрисы попросили Разина не распространять слухи, а также подчеркнули, что с Заворотнюк он никогда не дружил.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!