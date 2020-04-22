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Шоу-бизнес

Умерла автор хитов Валентины Толкуновой и «Ласкового мая» (видео)

19:34 22 апреля 2020 11
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Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Умерла российская и советская поэтесса, поэт-песенник, писательница сказок для детей Алла Гольцева. О смерти поэтессы сообщил продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее хотел приехать в Украину, чтобы спасти Нину Кирсо.

«Сегодня рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой „Ласковый май“. Но больше всего она написала стихов к песням группы „Ласковый май“. Их было более 50», — написал Разин в соцсетях.

Гольцева

Он также подчеркнул, что Гольцева помогала Юрию Шатунову писать песню «Детство».

Причина смерти не сообщается. Гольцевой было 74 года. На сайте поэтессы пока нет сообщения о смерти.

Напомним, ранее Юрий Шатунов обвинил Андрея Разина во обмане.

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