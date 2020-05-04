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Анна Седокова разделась, выгуливая собаку (фото)
Живущая в Москве певица Анна Седокова, взбудоражившая сеть эротическим фото в ванной, снова разделась. Только теперь на улице. Звезда устала сидеть дома на карантине. Как только выглянуло солнышко, Анна вместе с возлюбленным Янисом Тиммой и старшей дочерью Алиной отправилась выгуливать собаку. На природе она не упустила возможности позагорать на солнышке. На своей странице в Instagram Седокова опубликовала пикантное фото, на котором позирует, лежа на земле.
«В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю) и так хорошо мне стало. От осознания того, что ещё чуть чуть, и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями. Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать весёлые песни, давать концерты и (О, Боги) наверное, зарабатывать», — написала Седокова.
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